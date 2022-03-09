Власти объяснили, как будут начисляться новые пособия на детей от 8 до 16 лет
8 марта президент России Владимир Путин объявил о новых пособиях для семей с детьми. Они полагаются семьям с низкими доходами
8 марта на сайте Кремля появился пресс-релиз, в котором говорится, что с 1 апреля начнет действовать новая мера поддержки для семей с низкими доходами. Первые выплаты будут доступны в мае.
«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Затем Минтруд России опубликовал пояснение. Так, выплаты будут рассчитываться исходя из суммы базового пособия — 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении пособия среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и в этом случае доход среднедушевой семьи окажется меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
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Уточняется, что заявление можно будет подать через портал Госуслуг. Зачисляться выплаты будут на банковские счета, привязанные к картам «МИР».
«Первые выплаты будут приходить семьям с мая, при этом пособие будет рассчитываться с 1 апреля. То есть, если семья, например, получит первую выплату в мае, то она будет сразу за два месяца — за апрель и за май, если семья обратится, например, в конце мая, то пособие будет получено в июне сразу за 3 месяца — апрель, май и июнь», — говорится в сообщении Минтруда России.
Выплаты назначаются после «оценки нуждаемости», будут проверять доход семьи, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия. Пособия начисляются на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет в семье.