Власти объяснили, как будут начисляться новые пособия на детей от 8 до 16 лет

8 марта президент России Владимир Путин объявил о новых пособиях для семей с детьми. Они полагаются семьям с низкими доходами

8 марта на сайте Кремля появился пресс-релиз, в котором говорится, что с 1 апреля начнет действовать новая мера поддержки для семей с низкими доходами. Первые выплаты будут доступны в мае.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Затем Минтруд России опубликовал пояснение. Так, выплаты будут рассчитываться исходя из суммы базового пособия — 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении пособия среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и в этом случае доход среднедушевой семьи окажется меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.