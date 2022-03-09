ФК «Краснодар» расторг контракт с французским футболистом Реми Кабеллой

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

32-летнй футболист покинул «Краснодар» на следующий день после своего дня рождения

9 марта пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что клуб расторг контракт с 32-летним французским футболистом Реми Кабеллой по взаимному согласию сторон. 8 марта клуб опубликовал поздравление полузащитника с днем рождения.

Кабелла отыграл за команду 62 матча, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Реми Кабелла стал вторым игроком, который покинул ФК «Краснодар» после заморозки контрактов с легионерами. 5 марта команду покинул шведский футболист Виктор Классон.

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Ранее Юга.ру писали, что 3 марта ФК «Краснодар» приостановил контракты почти со всеми легионерами. В список не попал только защитник Гжегож Крыховяк. За день до этого клуб покинул немецкий тренер Даниэль Фарке и три его ассистента.

В январе владелец клуба Сергей Галицкий в интервью рассказывал, насколько сложно пригласить в Краснодар иностранных специалистов.

Краснодар ФК «Краснодар»

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ФК «Краснодар» расторг контракт с французским футболистом Реми Кабеллой
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