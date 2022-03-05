На совещании в ситуационном центре главы Адыгеи обсудили аварийный жилфонд

В ситуационном центре главы Адыгеи состоялось совещание о переселении граждан из аварийного жилфонда

В совещании приняли участие и.о. премьер-министра республики Анзаур Керашев, руководство минстроя Адыгеи, минфина, стройзаказчика, а также главы администраций Майкопа, Кошехабльского и Майкопского районов, Яблоновского городского поселения. Мероприятие провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По информации министра строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Адыгеи Валерия Картамышева в региональную программу расселения граждан из аварийного жилфонда вошло 29 многоквартирных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. метров. Они признаны аварийными в период с января 2012 года по январь 2017 года. Стоимость программы составляет 292 млн рублей.

На сегодняшний день расселено 160 человек, занимавших в аварийных домах жилые площадью 3,2 тыс. кв. метров.



Отдельно на совещании рассмотрены вопросы по завершению программы в Кошехабльском и Майкопском районах. В Кошехабльском районе до конца года необходимо расселить 51 помещение площадью свыше 2 тыс. кв. метров, в Майкопском районе — 75 помещений площадью 2,7 тыс. кв. метров.

«В случае срыва сроков реализации программы финансовая поддержка федерального Фонда ЖКХ, не обеспеченная контрактацией, подлежит возврату, и расселение необходимо будет производить за счет собственных средств. Считаю важным, чтобы руководители территорий отрабатывали проблемные вопросы уже на этапе формирования реестра аварийных домов, которые попадут в региональную программу переселения», — заявил Мурат Кумпилов.

Руководство минстроя республики подчеркнуло, что в реестре аварийного жилфонда числится еще 67 многоквартирных домов общей площадью 35 тыс. кв. метров, признанных аварийными в период с 2017 по 2021 годы. Основные способы переселения — выкуп и покупка помещений у застройщика.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи оценил работы по берегоукреплению в Майкопе.