МТС автоматизирует сбор данных со счетчиков на Кубани

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • МТС © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    МТС © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МТС организовала постоянный дистанционный мониторинг и сбор данных с приборов электрического учета в ауле Афипсип на базе сети NB-IoT

Пилотным населенным пунктом в проекте был выбран аул Афипсип Республики Адыгея, где из-за сложного ландшафта было трудно обеспечить такую услугу с помощью проводных средств связи. МТС на основе специальной сети для интернета NB-IoT обеспечила установку ряда приборов электрического учета с передачей данных в компанию «Россети Кубань».

«Проект МТС был в тестовой эксплуатации в течение полугода. За этот период мы поняли, что сервис полностью удовлетворяет нашим запросам, сбор показаний осуществляется постоянно и утечки невозможны. Также полная автоматизация процесса соответствует законодательным требованиям, вступившим в силу с 2022 года, по обязанности энергетических компаний обеспечивать потребителей интеллектуальными приборами учета», — заявил начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии «Россети Кубань» Виктор Пилецкий.

Дистанционный контроль позволил компании «Россети Кубань» мониторить поставки электроэнергии потребителям, а также снизить издержки за счет автоматизации процессов.

«Данный проект является результатом работы по внедрению федерального закона № 522-ФЗ о развитии систем учета электроэнергии. Важная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M — увеличенная емкость сети и низкое энергопотребление. Устройства, работающие по такому стандарту, могут быть установлены даже на территориях с недостаточным уровнем сигнала. При этом они полностью автономны и способны работать до десяти лет без подзарядки. С учетом обширной территории присутствия NB-IoT в регионе сейчас мы работаем над расширением проекта по удаленному сбору данных и  других малых поселках региона», — отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.

Как сообщали ранее Юга.ру, МТС увеличила скорость мобильного интернета в поселках Краснодарского края.

Интернет Мобильная связь МТС Связь

Новости

В Краснодаре решили отреставрировать фасад бывшей гостиницы «Централь»
Первый рабочий день на Кубани будет солнечный, но ветреный
В Анапе потушили пожар в многоэтажном доме
В лесу под Новороссийском туристы спасли собаку и енота
Краснодарец восемь раз нарушил правила движения, торопясь с кошкой к ветеринару
В Сочи эвакуируют жильцов дома, который треснул из-за просадки грунта

Лента новостей

Первый рабочий день на Кубани будет солнечным, но ветреным
Сегодня, 08:37
Первый рабочий день на Кубани будет солнечным, но ветреным
Мимоза цветет круглый год
10 февраля, 15:32
Мимоза цветет круглый год
Сочинский «Дендрарий» добавит технологии для безопасности растений
Чайка, которая ещё в полёте
8 февраля, 14:16
Чайка, которая ещё в полёте
Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке

Реклама на сайте