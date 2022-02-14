МТС автоматизирует сбор данных со счетчиков на Кубани

Пилотным населенным пунктом в проекте был выбран аул Афипсип Республики Адыгея, где из-за сложного ландшафта было трудно обеспечить такую услугу с помощью проводных средств связи. МТС на основе специальной сети для интернета NB-IoT обеспечила установку ряда приборов электрического учета с передачей данных в компанию «Россети Кубань».

«Проект МТС был в тестовой эксплуатации в течение полугода. За этот период мы поняли, что сервис полностью удовлетворяет нашим запросам, сбор показаний осуществляется постоянно и утечки невозможны. Также полная автоматизация процесса соответствует законодательным требованиям, вступившим в силу с 2022 года, по обязанности энергетических компаний обеспечивать потребителей интеллектуальными приборами учета», — заявил начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии «Россети Кубань» Виктор Пилецкий.



Дистанционный контроль позволил компании «Россети Кубань» мониторить поставки электроэнергии потребителям, а также снизить издержки за счет автоматизации процессов.



«Данный проект является результатом работы по внедрению федерального закона № 522-ФЗ о развитии систем учета электроэнергии. Важная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M — увеличенная емкость сети и низкое энергопотребление. Устройства, работающие по такому стандарту, могут быть установлены даже на территориях с недостаточным уровнем сигнала. При этом они полностью автономны и способны работать до десяти лет без подзарядки. С учетом обширной территории присутствия NB-IoT в регионе сейчас мы работаем над расширением проекта по удаленному сбору данных и других малых поселках региона», — отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.



Как сообщали ранее Юга.ру, МТС увеличила скорость мобильного интернета в поселках Краснодарского края.