В Краснодаре от удара током погиб мужчина, который пытался перелезть через вагон поезда

Краснодарский край

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  • © Фото jguemez с сайта pixabay.com
    © Фото jguemez с сайта pixabay.com

В Краснодаре на железнодорожной станции «Пашковская» — в районе улицы Уральской и Восточного Обхода — 7 марта от удара током погиб предположительно молодой парень, который пытался перелезть через вагон грузового поезда

Как рассказали в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 18:10. На месте работали следователи, которые устанавливали обстоятельства случившегося и личность погибшего. 

Как писали Юга.ру, вечером 27 января в Краснодаре женщина умерла под грузовым поездом. А в начале января 222-го под составом в районе Сочи погиб житель Челябинской области. 

Краснодар Поезда Полиция

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