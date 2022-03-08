В Краснодаре от удара током погиб мужчина, который пытался перелезть через вагон поезда
В Краснодаре на железнодорожной станции «Пашковская» — в районе улицы Уральской и Восточного Обхода — 7 марта от удара током погиб предположительно молодой парень, который пытался перелезть через вагон грузового поезда
Как рассказали в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 18:10. На месте работали следователи, которые устанавливали обстоятельства случившегося и личность погибшего.
Как писали Юга.ру, вечером 27 января в Краснодаре женщина умерла под грузовым поездом. А в начале января 222-го под составом в районе Сочи погиб житель Челябинской области.
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