Возле Лазаревского поезд насмерть сбил челябинца

Несчастный случай со смертельный исходом произошел 7 января около 22:40 на железнодорожном перегоне «Лазаревское — Водопадный»: под колесами поезда, следовавшего из Сочи в Москву, погиб мужчина — об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Несмотря на экстренное торможение, машинисту поезда не удалось избежать наезда на человека, находившегося на железнодорожных путях. По утверждению машиниста, попавший под колеса был пьян. Как бы то ни было, сотрудники Туапсинского линейного отдела полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. В частности, установлена личность погибшего — это житель Челябинской области 1980 года рождения.

Напомним, что недавно получили широкую огласку неоднозначные обстоятельства другой гибели под колесами поезда: в октябре 2021-го в Адлере на железнодорожных путях было найдено тело жителя Удмуртии, который ранее жаловался на пытки в полиции.