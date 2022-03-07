В Краснодаре изуродовали машину с символом Z

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру
    © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

7 марта в Краснодаре нарисовали нацистские знаки на машине с символом Z

7 марта в Юбилейном микрорайоне Краснодара изуродовали машину с символом Z. Фотографию автомобиля передал редакции Юга.ру анонимный источник.

Опубликовать снимок мы не можем, чтобы не нарушить закон. На нем изображен светло-серый автомобиль с белым символом Z на боковом стекле. На машине трижды нарисовали черной краской из балончика запрещенный российским законодательством символ фашизма.

«Последствия будем расхлебывать еще долго»:

В пресс-службе МВД журналистке Юга.ру сказали, что выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность художника-правонарушителя. 

Напомним, в начале марта в Краснодаре, на Кубани и в других регионах России разместили множество баннеров с буквой Z в цветах георгиевской ленты — это часть акции «Своих не бросаем!» в поддержку президента Путина и российских военных, которые участвуют в «военной операции» на территории Украины. В Минобороны пояснили, что символ Z означает «За победу».

Как писали Юга.ру, краснодарскую активистку арестовали на 20 суток после пацифистской прогулки, в которой она не участвовала.

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