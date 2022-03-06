На стройке в Горячем Ключе рухнул кран
Автокран опрокинулся на стройке в центре Горячего Ключа
Днем 6 марта телеграм-канал «Горячий Ключ News» сообщил об инциденте на стройке возле озера в центре города. На объекте, расположенном по адресу улица Рябиновая, 2 Б, опрокинулся автокран.
О погибших и пострадавших к данному моменту ничего не сообщается.
В апреле 2021 года падение крана привело к жертвам на строительстве Яблоновского моста в Краснодаре. А в 2018 году шторм обрушил кран на Западном Обходе Краснодара.
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