На стройке в Горячем Ключе рухнул кран

Краснодарский край

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  • Опрокинувшийся автокран на стройке на улице Рябиновая в Горячем Ключе, 6 марта 2022 г. © Телеграм-канал «Горячий Ключ News», T.me/s/gk_news1
    Опрокинувшийся автокран на стройке на улице Рябиновая в Горячем Ключе, 6 марта 2022 г. © Телеграм-канал «Горячий Ключ News», T.me/s/gk_news1

Автокран опрокинулся на стройке в центре Горячего Ключа

Днем 6 марта телеграм-канал «Горячий Ключ News» сообщил об инциденте на стройке возле озера в центре города. На объекте, расположенном по адресу улица Рябиновая, 2 Б, опрокинулся автокран.

О погибших и пострадавших к данному моменту ничего не сообщается.

В апреле 2021 года падение крана привело к жертвам на строительстве Яблоновского моста в Краснодаре. А в 2018 году шторм обрушил кран на Западном Обходе Краснодара.

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