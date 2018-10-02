При падении строительного крана во время непогоды в Краснодаре погиб рабочий

В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства гибели крановщика на строительной площадке во время непогоды

Как сообщали Юга.ру, строительный кран рухнул на территории ЖК «МодеГрад» в районе Западного обхода во время штормового ветра.

«По предварительным данным, на строительной площадке, где осуществляется возведение многоквартирного дома, ввиду неблагоприятных погодных условий произошло опрокидывание башенного крана вместе с 30-летним мужчиной, находившимся в кабине. В результате крановщик получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, изымается техническая документация. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и порядок соблюдения правил технической безопасности на объекте. По предварительным данным, в момент падения кран работы не осуществлял.

После проверки будет принято процессуальное решение.