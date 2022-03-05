В кинотеатре Краснодара стартовали показы фильма «Крепкий орешек» 1988 года

Краснодарский край

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  • © администрация Кореновского района
    © администрация Кореновского района

В краснодарском кинотеатре «Формула Кино OZ» 5 марта стартовали показы боевика «Крепкий орешек» 1988 года

Фильм снят Джоном Мактирнаном по роману Родерика Торпа «Ничто не вечно». В 2017 году боевик, номинированный на премию «Оскар» за спецэффекты, внесли в Национальный реестр фильмов США.

Действие происходит в канун Рождества. Офицер полиции Джон Макклейн приезжает в Лос-Анджелес, чтобы помириться с женой Холли, которая вместе с коллегами отмечает корпоратив в небоскребе Nakatomi. Вслед за ним на вечеринку вламываются террористы.

Фильм, получивший четыре продолжения, будет демонстрироваться в оригинальной версии с субтитрами. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Киномаксе» показывают черно-белую романтическую драму «Касабланка» режиссера Майкла Кертиса. Сеансы приурочены к 80-летию кинокартины. Действие происходит в начале Второй мировой войны в марокканском городе, ставшем местом встречи беженцев из разных стран.

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