В кинотеатре Краснодара стартовали показы фильма «Крепкий орешек» 1988 года

Фильм снят Джоном Мактирнаном по роману Родерика Торпа «Ничто не вечно». В 2017 году боевик, номинированный на премию «Оскар» за спецэффекты, внесли в Национальный реестр фильмов США.

Действие происходит в канун Рождества. Офицер полиции Джон Макклейн приезжает в Лос-Анджелес, чтобы помириться с женой Холли, которая вместе с коллегами отмечает корпоратив в небоскребе Nakatomi. Вслед за ним на вечеринку вламываются террористы.

Фильм, получивший четыре продолжения, будет демонстрироваться в оригинальной версии с субтитрами. Билеты в продаже.