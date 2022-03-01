В Краснодаре в кино покажут фильм «Касабланка» 1942 года

Показы приурочены к 80-летию кинокартины. Мировая премьера известной ленты с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях состоялась 1 августа 1942 года. Популярность оказалась так высока, что ее часто называют среди лучших фильмов в истории Голливуда.

Действие происходит в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка, который стал местом встречи беженцев разных стран. Главного героя Рика Блейна, циничного американца, не интересуют ни война, ни политика. Но однажды ему приходится выбирать между любимой женщиной и лидером сопротивления, желанием остаться и одновременно бежать из Касабланки для борьбы с нацистами.

Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже.