В кинотеатре Краснодара стартуют показы фильма «Телохранитель» 1992 года

Прокат приурочен к 30-летию ленты. Фильм с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях рассказывает о секьюрити Фрэнке Фармере, который после очередного задания решает сделать перерыв. Но его приглашают на работу телохранителем к поп-диве Рейчел Мэррон, которую преследует маньяк, присылающий письма с угрозами.

Фильм будет демонстрироваться в оригинальной версии с субтитрами. Билеты в продаже.