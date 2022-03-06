В кинотеатре Краснодара стартуют показы фильма «Телохранитель» 1992 года

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарском кинотеатре «Формула Кино OZ» 6 марта стартуют показы боевика «Телохранитель» 1992 года

Прокат приурочен к 30-летию ленты. Фильм с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях рассказывает о секьюрити Фрэнке Фармере, который после очередного задания решает сделать перерыв. Но его приглашают на работу телохранителем к поп-диве Рейчел Мэррон, которую преследует маньяк, присылающий письма с угрозами.

Фильм будет демонстрироваться в оригинальной версии с субтитрами. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Киномаксе» показывают черно-белую романтическую драму «Касабланка» режиссера Майкла Кертиса. Сеансы приурочены к 80-летию кинокартины. Действие происходит в начале Второй мировой войны в марокканском городе, ставшем местом встречи беженцев из разных стран.

Также с 5 марта на больших экранах можно посмотреть боевик «Крепкий орешек» 1988 года с Брюсом Уиллисом в главной роли. 

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

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