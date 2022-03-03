Глава Адыгеи оценил работы по берегоукреплению в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом работ по берегоукреплению и созданию зоны отдыха у парка в Майкопе

Проект реализуется с прошлого года по программе социально-экономического развития республики. Завершить его планируют в этом году к 100-летию государственности Адыгеи. Как доложил и.о. руководителя «Стройзаказчик» Аслан Хаджимов, уже проведены основные работы по руслу реки Белой. Общая протяженность берегоукрепления составляет 2,56 км, высота — от 2,5 до 8 метров. Строители завершают бетонные работы и приступают к установке плит от висячего моста к шлюзам. Осенью объект будет завершен.

В соответствии с проектом береговая зона со стороны городского парка будет благоустроена с использованием ландшафтных решений. Там появятся прогулочные тропинки, велодорожки, аттракционы. Также в планах установить скамейки и малые архитектурные формы и сделать лестницы к реке.

Глава Адыгеи поручил мэру Майкопа Геннадию Митрофанову заранее подумать об озеленении территории. Планируется благоустройство новой зоны отдыха возле Пушкинского народного дома, где также завершается ремонт.

«Необходим комплексный подход и соблюдение общей концепции при создании зоны отдыха. Максимально сохраните зеленые насаждения и высадите новые. Используйте интересные варианты ландшафтного дизайна, самые передовые технологии, привлекайте специалистов и студентов АГУ, МГТУ. Вся зона отдыха должна быть выполнена в едином стиле, став современной, комфортной и надежной», — отметил Мурат Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи проверил ремонт школы в поселке Хамышки.