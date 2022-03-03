Правительство Адыгеи вручило многодетным семьям сертификаты на жилье

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

3 марта в Доме правительства Республики Адыгеи вручили сертификаты на покупку жилья многодетным семьям

«В республике действует специальная госпрограмма для помощи молодым семьям с приобретением жилья. На этот год удалось в два раза увеличить объем средств, выделенных только из федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма составила 164,6 млн руб. В итоге свидетельства на приобретение жилья получают 178 молодых семей — это на 40 семей больше, чем в прошлом году», — отметил Мурат Кумпилов.

В ходе встречи Мурат Кумпилов поинтересовался дальнейшими планами родителей, а также их отношением к реализации на местах социальных проектов. Представители молодых семей поблагодарили главу республики и рассказали о различных изменениях, которые они наблюдают в своих населенных пунктах.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

По завершению встречи Мурат Кумпилов вручил жилищные сертификаты и подарки участникам госпрограммы.   

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи оценил работы по берегоукреплению в Майкопе.

Дети Жилье Мурат Кумпилов

Новости

Магазины IKEA временно закрываются в России
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика недоступны из-за DDoS-атаки
ФК «Краснодар» приостановил контракты почти со всеми легионерами
Краснодарскую активистку арестовали на 20 суток после антивоенной прогулки, в которой она не участвовала
На Кубани отменят обязательные QR-коды и откроют фудкорты
В Краснодаре столкнулись легковушка и троллейбус

Лента новостей

«Адвокат сказал, чтобы я не боялась»
Сегодня, 19:27
«Адвокат сказал, чтобы я не боялась»
Кубанской учительнице угрожают увольнением за антивоенное письмо
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика недоступны из-за DDoS-атаки
Сегодня, 18:14
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика недоступны из-за DDoS-атаки
Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году?
Вчера, 07:00
Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году?
Поговорили с краснодарским адвокатом о том, как не попасть под статью

Реклама на сайте