Правительство Адыгеи вручило многодетным семьям сертификаты на жилье

«В республике действует специальная госпрограмма для помощи молодым семьям с приобретением жилья. На этот год удалось в два раза увеличить объем средств, выделенных только из федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма составила 164,6 млн руб. В итоге свидетельства на приобретение жилья получают 178 молодых семей — это на 40 семей больше, чем в прошлом году», — отметил Мурат Кумпилов.



В ходе встречи Мурат Кумпилов поинтересовался дальнейшими планами родителей, а также их отношением к реализации на местах социальных проектов. Представители молодых семей поблагодарили главу республики и рассказали о различных изменениях, которые они наблюдают в своих населенных пунктах.



