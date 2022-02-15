В Сочи из-за коммунальной аварии более 10 тыс. человек остались без воды

Жители пяти населенных пунктов Лазаревского района Сочи могут испытывать проблемы с водой после аварии на водопроводе, которая случилась вечером 15 февраля

По данным сочинского «Водоканала», 15 февраля из-за прорыва трубы 500 мм с питьевой водой более 10 тыс. жителей поселка Дагомыс и его окрестностей могут испытывать проблемы с водоснабжением. В аварийную зону попали жители Лоо, Уч-Дере, Дагомыса, Сергей-Поле и микрорайона Лазурный берег.

«На время восстановительных работ местное население может испытывать перебои с питьевой водой, так как специалистам необходимо опустошить централизованную сеть трубопроводов», — говорится в сообщении «Водоканала».

По подсчетам предприятия, ремонт может затянуться до полуночи. Работы осложняют сложный рельеф и близость проезжей части. После завершения ремонта водопровод будут постепенно заполнять водой, чтобы не возникло других протечек. Это займет больше времени, чем при аварии на трубе меньшего диаметра.

В пострадавшие населенные пункты отправят автоцистерны с водой, которые будут курсировать по районам, откуда поступают заявки. На какой номер подавать заявки, не уточняется. В колл-центре «Водоканала» также не смогли ответить на этот вопрос. На звонок корреспондента сайта Юга.ру в течение 10 минут так никто и не ответил.