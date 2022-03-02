Рекультивацию свалки в Прикубанском округе Краснодара оценили в 1,4 млрд рублей

1 марта в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ рассказали о стоимости работ по рекультивации свалки на улице Нагорной в Краснодаре

28 февраля в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали о планах властей ликвидировать четыре свалки в крае до 2024 года. Речь шла о полигонах в Анапе, Краснодаре, Горячем Ключе и Славянском районе. Работы пройдет по проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Финансирование по этому проекту выделяется из федерального, регионального и местного бюджетов.

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По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, по этим объектам разработали проектно-сметную документацию, экологическую экспертизу получили пока только по полигонам в Славянском районе и Краснодаре.

Как пишет РБК Краснодар, рекультивация свалки в Краснодаре, по данным министерства ТЭК и ЖКХ, обойдется бюджету в 1,4 млрд рублей. Речь идет о полигоне, который находится в районе улицы Нагорной (поселок Кирпичного Завода перед станицей Елизаветинской) недалеко от Всероссийского ВНИИ Биологической защиты растений. Площадь участка там составляет 14,7 га, а объем накоплений — 1,7 млн куб. метров.

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По проекту, в том числе, сформируют тело полигона (140,7 млн рублей), построят защитный экран (379,9 млн рублей), создадут систему сбора и утилизации фильтрата (211 млн рублей), систему сбора и очистки ливневых стоков (211 млн рублей). В стоимость входят расходы на благоустройство (42,2 млн рублей), организацию проездов для обслуживания объекта (21,1 млн рублей).

Отметим, что точного места, где находится полигон, не называется. На гугл-картах видны два объекта, которые похожи на свалки. Так как в пресс-релизе администрации Краснодарского края речь не идет о несанкционированной свалке, под формулировку полигон подходит территория, которая граничит с ВНИИ, также там находится организация с названием «Мусоросжигательный завод. Уничтожение пластика и медотходов». Поисковики по этому запросу выдают другую организацию, которая занимается утилизацией медицинских отходов. Там свою причастность к этому полигону отрицают.