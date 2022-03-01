Сеть магазинов «Магнит» предоставит скидку 15% пенсионерам и волонтерам

Сеть магазинов «Магнит» с 1 марта запустила акцию для пенсионеров по всей стране. Расплачиваясь за покупки картой «Мир», они получат скидку 15%. Акция действует до 31 мая.

Получить скидку можно с понедельника по пятницу в определенные часы: в «Магните у дома» — с открытия и до 11:00, в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит экстра» — до 14:00. Для получения скидки нужно оплатить покупку картой «Мир» и показать на кассе пенсионное удостоверение или справку о наличии пенсии.

Скидку также могут получить социальные работники, волонтеры и родственники, ухаживающие за пенсионером. Для этого нужно предоставить на кассе свой паспорт, справку об уходе за пенсионером и копию или фотографию пенсионного удостоверения, а также бейдж волонтера или соцработника.

Директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева рассказала, что по статистике 23% оплат в часы действия акции приходятся именно на карты «Мир». В 2021 году жители России совершили 6,5 млрд оплат этими картами в магазинах «Магнит».

Как писали Юга.ру, ранее сеть магазинов «Магнит» и компания Procter & Gamble запустили проект «Экодом». Теперь в Сочи можно арендовать квартиру, которая сделает жизнь более экологичной.