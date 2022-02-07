В Сочи путешественники смогут арендовать экоквартиры «Магнита»

С 2022 года в Сочи можно будет арендовать экоквартиру от «Магнита» и Procter & Gamble, которая сделает быт экологичнее

В феврале сеть магазинов «Магнит» и компания Procter & Gamble запустили проект «Экодом». Теперь каждый желающий может арендовать квартиру, которая сделает быт более экологичным. В таком жилье используются технологии, оказывающие влияние на окружающую среду: экономия воды, электроэнергии, раздельный сбор мусора.

Квартиры появятся в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Они будут полностью укомплектованы продукцией «Магнита» и Procter & Gamble. Пребывание в квартире будет сопровождаться специальными инструкциями, советами и гайдами по ответственному потреблению. Арендовать квартиры можно через специальный сайт бронирования Booking.com.

Старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Procter&Gamble в Восточной Европе Руслан Ноздряков рассказал, что продукты брендов помогут значительно снизить личный карбоновый след, сократить потребление воды и электроэнергии.

«Полезные привычки в домашней рутине могут внести значительный вклад в здоровое будущее планеты. Сортировка мусора и многоразовая упаковка — это важные элементы, но мы хотим донести ключевую роль и других экопривычек в гигиене, стирке, мытье посуды и уборке дома. Продукты наших брендов могут помочь значительным образом снижать личный карбоновый след, а также использование воды, энергии и упаковки. Теперь у потребителей есть возможность не менять свои экопривычки в путешествиях, а также развить свой опыт взаимодействия с экоинфраструктурой», — добавил Ноздряков.