Сбер и региональные пенсионные фонды укрепили цифровое сотрудничество

Партнерский Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Изображение пресс-службы Сбербанка
    © Изображение пресс-службы Сбербанка

16 декабря руководители южных отделений Сбербанка и Пенсионного фонда РФ обсудили социальные выплаты и обслуживание пенсионеров

Такие встречи Сбер проводит ежеквартально. Сегодня Юго-Западный Сбербанк работает с 15 млн розничных клиентов, и каждый пятый из них получает социальные выплаты от государства на карты Сбера — с начала 2021 года это свыше 483 млрд рублей.

Лариса Безделева

Лариса Безделева

«Сегодня почти каждый четвертый житель юга РФ и Северного Кавказа получает пенсионные или соцвыплаты от государства. Сбер стремится быть максимально близко к каждому из них. В этом году в рамках нашей ESG-стратегии мы запустили проект по повышению финансовой грамотности и поделились знаниями более чем со 120 тыс. наших клиентов. Запустили адаптированные продукты и сервисы в отделениях банка и в «СберБанк Онлайн» для людей с ограниченными возможностями здоровья и разной степени мобильности», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.

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Для удобства получателей в 11 регионах юга РФ и Северного Кавказа работают 8 тыс. устройств самообслуживания, 1,5 тыс. офисов продаж и обслуживания, куда за год лично обратились 2 млн клиентов. В последние годы показателен тренд на онлайн-обслуживание: уже 75% пенсионеров и получателей соцвыплат среди клиентов банка пользуются цифровыми сервисами.

«Самый большой блок — это совместная работа с каждым из отделений Пенсионного фонда в 11 регионах юга и Северного Кавказа. На встрече мы подвели ключевые итоги уходящего года и рассказали о важных изменениях в Сбере, которые помогут 5,5 млн клиентов еще быстрее и удобнее пользоваться нашими сервисами. К примеру, мы успешно реализовали проекты по быстрой обработке реестров для зачисления средств, а также получению мгновенных выписок и справок через «СберБанк Онлайн», — пояснила Безделева.

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