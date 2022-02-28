Глава Адыгеи обсудил ликвидацию незаконных свалок

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции участвовал в заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО Владимира Устинова

С докладом о соблюдении природоохранного законодательства и расходования бюджетных средств в данной сфере выступил заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть. О реализации проекта «Чистая страна» проинформировал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурат Керимов.

«Успешная реализация национальных проектов — важнейшая государственная задача органов власти всех уровней. С их помощью необходимо на деле повышать качество жизни наших граждан, решать самые наболевшие проблемы людей. Ни для кого не секрет, что сегодня очень остро стоит вопрос захоронения и утилизации отходов в наших городах, где свалки превратились в один из основных источников загрязнения окружающей среды и ухудшения санитарного благополучия. Мусорные полигоны растут с каждым годом, многие переполнены. В результате их деятельность выделяет вредные вещества в почву, воду, воздух. Очень часто свалки горят. Всё это вызывает справедливое недовольство и жалобы граждан, рост социальной напряженности», — отметил полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Одна из тем обсуждения — меры по ликвидации несанкционированных свалок в регионах ЮФО, включенных в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В Адыгее в минувшем году ликвидированы 2 несанкционированные свалки в Майкопском и в Красногвардейском районах. В настоящий момент на территории республики остаются 3 объекта размещения отходов.



Полигон ТКО в Майкопе планируется снести в 2023 году, после запуска регионального экотехнопарка. Кроме того, готовится документация для ликвидации свалок в Тахтамукайском и Гиагинском районах.

Также на заседании совета рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков ЧС на юге России. Обсуждалось состояние водохозяйственных объектов, берегоукрепления, расчистки русел рек, недопущение застройки в паводкоопасных зонах.

Запланирован капремонт двух бесхозяйных защитных дамб на реке Лаба в Кошехабльском и Красногвардейском районах протяженностью 6,2 км и 22,53 км. В планах на 2022-2024 годы — расчистка русла реки Гиага в Майкопском районе (3-я очередь), протяженностью 4,8 км.

При обсуждении угрозы пожаров Владимир Устинов поручил усилить контроль за соблюдением безопасности; разработать мероприятия по предотвращению возгораний в лесах. На случай ЧС, связанных с пожарами, создана группировка, насчитывающая 1,7 тысяч человек и 271 единицу техники.

По итогам заседания, глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл оперативное совещание с руководителями профильных министерств и ведомств, где обозначил задачи на предстоящий год.



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