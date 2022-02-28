В Адыгее производство консервов для детского питания выросло в 11 раз

В Адыгее индекс промпроизводства в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года составил 112,4%

По данным Адыгеястата, в сфере обработки в январе 2022 года индекс промышленного производства составил 111,1%, в том числе в производстве пищевых продуктов — 113,5%.

В пищевой промышленности увеличилось производство консервов для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе в 10,7 раза, масла сливочного — на 82,4%, молока, кроме сырого, — на 75,8%.



Сократилось производство масла подсолнечного и рафинированного на 81,8%, риса — на 77,3%, печенья и пряников имбирных — на 48,1%. В январе 2022 года меньше всего выпускалась продукция «производства масел и жиров».

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что Адыгея заинтересована в развитии производства предприятий, росте продукции в республике.