В Адыгее производство консервов для детского питания выросло в 11 раз
В Адыгее индекс промпроизводства в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года составил 112,4%
По данным Адыгеястата, в сфере обработки в январе 2022 года индекс промышленного производства составил 111,1%, в том числе в производстве пищевых продуктов — 113,5%.
В пищевой промышленности увеличилось производство консервов для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе в 10,7 раза, масла сливочного — на 82,4%, молока, кроме сырого, — на 75,8%.
Сократилось производство масла подсолнечного и рафинированного на 81,8%, риса — на 77,3%, печенья и пряников имбирных — на 48,1%. В январе 2022 года меньше всего выпускалась продукция «производства масел и жиров».
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что Адыгея заинтересована в развитии производства предприятий, росте продукции в республике.
«Это влечет за собой развитие сопутствующих отраслей, насыщение рынка качественными продуктами питания, что особенно важно, если речь идет о детском питании и укреплении здоровья населения. Республиканская власть со своей стороны готова оказывать таким передовым предприятиям содействие в развитии, предлагать все возможные инструменты господдержки», — отметил Кумпилов.
Как сообщали ранее Юга.ру, Адыгея вошла в топ-10 регионов — лидеров по строительству жилья.