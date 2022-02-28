В Адыгее производство консервов для детского питания выросло в 11 раз

Адыгея

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  • © Фото avitalchn с сайта pixabay.com
    © Фото avitalchn с сайта pixabay.com

В Адыгее индекс промпроизводства в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года составил 112,4%

По данным Адыгеястата, в сфере обработки в январе 2022 года индекс промышленного производства составил 111,1%, в том числе в производстве пищевых продуктов — 113,5%.

В пищевой промышленности увеличилось производство консервов для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе в 10,7 раза, масла сливочного — на 82,4%, молока, кроме сырого, — на 75,8%.

Сократилось производство масла подсолнечного и рафинированного на 81,8%, риса — на 77,3%, печенья и пряников имбирных — на 48,1%. В январе 2022 года меньше всего выпускалась продукция «производства масел и жиров».

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что Адыгея заинтересована в развитии производства предприятий, росте продукции в республике.

«Это влечет за собой развитие сопутствующих отраслей, насыщение рынка качественными продуктами питания, что особенно важно, если речь идет о детском питании и укреплении здоровья населения. Республиканская власть со своей стороны готова оказывать таким передовым предприятиям содействие в развитии, предлагать все возможные инструменты господдержки», — отметил Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, Адыгея вошла в топ-10 регионов — лидеров по строительству жилья.

Детское питание Мурат Кумпилов Продукты питания Промышленность

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