Адыгея вошла в топ-10 регионов — лидеров по строительству жилья

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.



«Для нашей республики это один из результатов выполнения задач президента РФ Владимира Путина по реализации национальных проектов, в том числе «Жилье и городская среда». По данному нацпроекту к 2030 году в Адыгее необходимо ввести 2 млн 745 тыс. кв. метров жилья. В прошлом году в регионе введено 307 тыс. кв. метров жилья. Это 119% к показателю соответствующего периода предыдущего года. Доведенный показатель по вводу жилья на 2022 год — 310 тыс. кв. метров. В этом году мы тоже намерены перевыполнить план и построить 328 тыс. кв. метров жилья», — написал в своем инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.



Он отметил, что упор делается на комплексное развитие территорий, где планируется возведение инфраструктурных и социальных объектов, а также коммерческой недвижимости.



«Сейчас в республике заключаются договоры на комплексное развитие пяти территорий общей площадью 212 га, где планируется построить 1,417 млн кв. метров жилья. Для достижения этой цели мы намерены эффективно использовать все инструменты, предоставляемые федеральным центром, в том числе по программе «Стимул». Такие задачи стоят перед минстроем Адыгеи, муниципалитетами», — заявил Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, 16 февраля Мурат Кумпилов провел совещание о развитии Энемского городского поселения.