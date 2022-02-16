Глава Адыгеи обсудил развитие Энема в связи с созданием индустриального парка в Тахтамукайском районе

Он отметил, что власти прилагают серьезные усилия для развития Энема. Для этого регион принимает активное участие в ряде госпрограмм на условиях софинансирования. Кроме того, выросли собственные доходы и консолидированный бюджет Энемского городского поселения. Все это позволяет увеличивать расходы на социальную сферу.

В частности, за последние несколько лет в Энеме были отремонтированы учреждения культуры, построены физкультурно-оздоровительный комплекс, детсад, школа на 1100 мест и зал тяжелой атлетики. При помощи экс-президента республики, мецената Хазрета Совмена удалось модернизировать больницу, сейчас работающую как ковидный госпиталь. На 2022 год запланировано начало строительства новой поликлиники.

По проекту «Формирование современной городской среды» в поселке ежегодно благоустраивают дворовые и общественные территории. За пять лет отремонтировано 50 и построено 7 многоквартирных домов, из аварийного жилья переселены 78 семей. Многодетные семьи получили 487 земельных участков. За последние несколько лет в инфраструктуру и социальную сферу Энема вложили более 5 млрд рублей.