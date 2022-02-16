Глава Адыгеи обсудил развитие Энема в связи с созданием индустриального парка в Тахтамукайском районе
16 февраля Мурат Кумпилов провел совещание о развитии Энемского городского поселения
Он отметил, что власти прилагают серьезные усилия для развития Энема. Для этого регион принимает активное участие в ряде госпрограмм на условиях софинансирования. Кроме того, выросли собственные доходы и консолидированный бюджет Энемского городского поселения. Все это позволяет увеличивать расходы на социальную сферу.
В частности, за последние несколько лет в Энеме были отремонтированы учреждения культуры, построены физкультурно-оздоровительный комплекс, детсад, школа на 1100 мест и зал тяжелой атлетики. При помощи экс-президента республики, мецената Хазрета Совмена удалось модернизировать больницу, сейчас работающую как ковидный госпиталь. На 2022 год запланировано начало строительства новой поликлиники.
По проекту «Формирование современной городской среды» в поселке ежегодно благоустраивают дворовые и общественные территории. За пять лет отремонтировано 50 и построено 7 многоквартирных домов, из аварийного жилья переселены 78 семей. Многодетные семьи получили 487 земельных участков. За последние несколько лет в инфраструктуру и социальную сферу Энема вложили более 5 млрд рублей.
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Глава Адыгеи назвал Энем одной из перспективных территорий, динамичное развитие которой связано с реализацией крупного проекта по созданию промышленного парка площадью 194 га с последующим расширением. Он будет находиться между поселками Энем и Яблоновский, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Выбор места для промпарка обусловлен расположением вблизи аэропорта, ж/д станции «Энем» и в 136 км от морского порта Новороссийска. Промышленный парк придаст существенный импульс росту экономики, появлению новых рабочих мест, привлечению инвестиций, формированию дополнительных налоговых поступлений. Поэтому Кумпилов обратил внимание на важность верных стратегических решений и синхронизации работы региональных и муниципальных органов власти.
Среди актуальных задач названо дальнейшее развитие инфраструктуры. В 2020 году здесь начали строить транспортную развязку на дороге Энем — Новобжегокай длиной более 5,2 км с четырьмя полосами движения. Ее проект предусматривает строительство пешеходного перехода в 157 метра возле железнодорожного переезда.