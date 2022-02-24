За последние полгода аудитория ТРЦ Краснодара вернулась на допандемийный уровень

К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций, расположенных в крупных моллах Краснодара.

В выборку попали семь торгово-развлекательных центров столицы края. Комплексы в городе показывают равномерную динамику от месяца к месяцу — прирост по году составляет 3–5% Трафик в моллах на окраине имеет сезонные всплески. Например, в августе посещаемость ТРЦ выросла на 10% по сравнению с июлем.

В ноябре, когда вход в ТЦ стал возможен только по QR-кодам, количество посетителей сократилось на 20% в сравнении с октябрем. Но в большинстве моллов количество покупателей в декабре 2021-го достигло допандемийных показателей — в среднем +30% к декабрю 2020 года.

Статистика показывает, что интернет-трафик в торговых центрах рос быстрее, чем число посетителей. Например, в январе 2022 года он был на 40% выше, чем в 2020-м. Абоненты пользуются смартфонами во время шопинга, сравнивая цены в онлайн-магазинах, читая отзывы и т. д.

МегаФон обеспечил сетями LTE крупнейшие торговые центры Краснодара общей площадью 1 млн кв. метров. За последний год компания улучшила indoor-покрытие в торговых центрах «Горки Молл» и City Plaza в Сочи, а также в ТРЦ «Красная площадь» в Геленджике и Новороссийске.



Как сообщали ранее Юга.ру, МегаФон рассказал, что во время Олимпийских игр самым популярным видом спорта во всех регионах страны оказался хоккей.