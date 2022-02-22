Во время Олимпийских игр краснодарцы предпочли смотреть хоккей

По данным специалистов МегаФона, самым популярным видом спорта во всех регионах страны оказался хоккей

Аудитория трансляций из Китая в четыре раза превысила количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах, в том числе в Краснодарском крае, оказался хоккей. На него в регионе пришлось 27% от общего просмотра игр. Второе место по популярности заняло фигурное катание (15%), третье — биатлон (13%), четвертое — лыжные гонки (9%), пятое — кёрлинг (8,7%). Больше всего кёрлинг смотрели в Республике Алтай и на Чукотке. В этих регионах он занял второе место, уступая хоккею. Меньше всего пользователи по России смотрели соревнования по скелетону, в Краснодарском крае наименее популярным стал бобслей.

Наибольшую краснодарскую аудиторию собрали финальный матч между хоккейными командами России и Финляндии, а также выступления фигуристок с короткой и произвольной программами.

Больше всего просмотров у жителей Кировской области. На втором месте — Вологодская область, на третьем — Удмуртия.

Как сообщали ранее Юга.ру, МегаФон разработал тариф для детей.