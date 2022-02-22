К курортному сезону в Геленджике намерены открыть развязку трассы М-4 «Дон»

Сейчас на ремонтируемом участке строят автодорогу с транспортными развязками, разворотной петлей для связи разобщенных территорий, барьерным ограждением и двумя пешеходными переходами у поселка Светлого и у съезда на Дивноморское.

В районе Геленджика на 1503-1506 км трассы М-4 «Дон» к началу курортного сезона обещают открыть новую развязку. А в мае дорожники приступят к строительству еще одной развязки на 1222 км на въезде в Кабардинку, сообщили в пресс-службе компании «Автодор». Схему трассы можно посмотреть здесь .

Также продолжаются работы на втором пусковом комплексе транспортных развязок от 1512 км до 1517 км. Полностью их планируют завершить к 2023 году, но к началу курортного сезона 2022 года планируют обеспечить сквозное транзитное движение по новой эстакаде в районе улицы Луначарского. Строительство эстакады уже полностью завершили и сейчас обустраивают подходы со стороны Кабардинки. После запуска эстакады реконструируют весь участок кольцевого движения.

После этого в мае начнут строительство развязки на 1522 км. Она позволит ликвидировать левый поворот и убрать с основного хода М-4 светофор, а также обеспечить свободный от светофоров въезд и выезд из Кабардинки.

Как писали Юга.ру, ранее на этом участке из-за ремонта изменили схему движения. Она будет меняться до конца 2023 года.