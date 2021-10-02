На участке трассы М-4 «Дон» в Геленджике изменят схему движения из-за строительства новой развязки

Схема движения на участке М-4 «Дон» с 1512-го по 1514-й км поменяется из-за строительства развязки на пересечении трассы М-4 с улицей Луначарского (нынешняя кольцевая транспортная развязка).

Новая развязка позволит развести местный и транзитный транспортные потоки на разные уровни и сократить время в пути от существующего кольцевого пересечения с улицей Луначарского до съезда к аэропорту.

При выезде из Геленджика на М-4 можно будет двигаться только направо, по направлению в Джубгу.

Грузовые автомобили смогут разворачиваться на транспортной развязке на 1510-м км М-4 «Дон».

Для водителей легковых автомобилей при движении из Геленджика в сторону Новороссийска предусмотрен разворот со специализированной левой полосы.

Въехать в Геленджик по направлению из Джубги можно будет через транспортные развязки на 1506-м, 1510-м, а также 1514-м км трассы М-4 «Дон».