На участке трассы М-4 «Дон» в Геленджике изменят схему движения из-за строительства новой развязки

Краснодарский край

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5 октября изменят схему движения на участке трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика

Схема движения на участке М-4 «Дон» с 1512-го по 1514-й км поменяется из-за строительства развязки на пересечении трассы М-4 с улицей Луначарского (нынешняя кольцевая транспортная развязка).

Новая развязка позволит развести местный и транзитный транспортные потоки на разные уровни и сократить время в пути от существующего кольцевого пересечения с улицей Луначарского до съезда к аэропорту.

При выезде из Геленджика на М-4 можно будет двигаться только направо, по направлению в Джубгу.

Грузовые автомобили смогут разворачиваться на транспортной развязке на 1510-м км М-4 «Дон».

Для водителей легковых автомобилей при движении из Геленджика в сторону Новороссийска предусмотрен разворот со специализированной левой полосы.

Въехать в Геленджик по направлению из Джубги можно будет через транспортные развязки на 1506-м, 1510-м, а также 1514-м км трассы М-4 «Дон».

Посмотреть схему движения с объяснением можно здесь.

На всем участке до конца 2021 года будет действовать ограничение скорости до 40 км/ч.

Схема движения транспорта в этот период будет меняться по мере старта следующих этапов работ. Окончательное завершение всех работ запланировано на 2023 год.

Юга.ру писали о том, что ремонт участка трассы М-4 «Дон» под Краснодаром может продлиться до конца года. В связи с работами Восточный обход Краснодара почти непрерывно стоит в пробках все дни недели, включая выходные. Проезд участка длиной около 3 км может занимать до получаса в дневное время субботы.

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На участке трассы М-4 «Дон» в Геленджике изменят схему движения из-за строительства новой развязки
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