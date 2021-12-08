Краснодарскую активистку будут судить за репост изображения с упоминанием «Умного голосования»

Активистку Алипат Султанбегову из Краснодара хотят привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (распространение экстремистской символики). Причиной стал репост сторис в инстаграме на пост с кандидатами «Умного голосования».

«Умное голосование» — проект, созданный Алексеем Навальным. После регистрации в системе, она предлагает политиков, за которых можно отдать голос. Среди кандидатов, которых предлагает платформа, нет политиков партии «Единая Россия».

Активистка рассказала изданию Sota, что по её мнению, настоящая причина суда — месть властей за организацию проекта «Умное наблюдение» на выборах в сентябре 2021 года.

«Я считаю, что дело завели за то, что я являюсь координатором проекта. Я обучала наблюдателей на выборах и координировала их работу на участках онлайн. В первый день выборов меня задержали, это должно было сбить всю работу нашей команды, но все сложилось хорошо. Да, я связываю это с выборами», — сказала Султанбегова.

Заседание по делу должно было состояться еще 3 декабря, но мировой судья отказался его рассматривать. Изначально материалы находились в Ленинском районном суде Краснодара, но оттуда дело передали мировым судьям, которые вернули его обратно. Когда будет следующее заседание — пока неизвестно.