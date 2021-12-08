Краснодарскую активистку будут судить за репост изображения с упоминанием «Умного голосования»
В Краснодаре активистку Алипат Султанбегову хотят привлечь к ответственности по статье за распространение экстремистской символики
Активистку Алипат Султанбегову из Краснодара хотят привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (распространение экстремистской символики). Причиной стал репост сторис в инстаграме на пост с кандидатами «Умного голосования».
«Умное голосование» — проект, созданный Алексеем Навальным. После регистрации в системе, она предлагает политиков, за которых можно отдать голос. Среди кандидатов, которых предлагает платформа, нет политиков партии «Единая Россия».
Активистка рассказала изданию Sota, что по её мнению, настоящая причина суда — месть властей за организацию проекта «Умное наблюдение» на выборах в сентябре 2021 года.
«Я считаю, что дело завели за то, что я являюсь координатором проекта. Я обучала наблюдателей на выборах и координировала их работу на участках онлайн. В первый день выборов меня задержали, это должно было сбить всю работу нашей команды, но все сложилось хорошо. Да, я связываю это с выборами», — сказала Султанбегова.
Заседание по делу должно было состояться еще 3 декабря, но мировой судья отказался его рассматривать. Изначально материалы находились в Ленинском районном суде Краснодара, но оттуда дело передали мировым судьям, которые вернули его обратно. Когда будет следующее заседание — пока неизвестно.
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Адвокат активистки Феликс Вертегель рассказал журналисту Юга.ру, что в данном случае мировой суд поступил правильно, так как статья, которую вменяют Султанбеговой, относится к подсудности районных судов. Поэтому сейчас вопросы остаются только к Ленинскому суду.
«Что касается итога по делу, то я склонен расчитывать на прекращение производства по делу в виду невиновности Алипат, так как в публикации отсутствуют изображения и наименования запрещенных или экстремистских организаций», — добавил адвокат.
Каким образом завели дело — неясно. Возможно, сотрудники полиции мониторили соцсети активистки.
Напомним, в сентябре на пять суток за репост арестовали ростовскую журналистку Беллу Насибян. Тогда она выложила в сторис фото предвыборного плаката, куда попал стикер «Умного голосования».