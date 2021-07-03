Как сообщали Юга.ру, 18 ноября обыски прошли у ейского оппозиционного депутата Александра Коровайного и координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи. Обыски были связаны с уголовным делом в отношении пенсионера, политического активиста Леонида Малявина, подозреваемого в содействии «Открытой России» — организация была признана нежелательной в РФ, а затем ликвидирована. В тот же день обыскали и самого Малявина. Порталу Юга.ру он рассказал, что силовики забрали у него телефон, роутер и другие устройства.



2 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Беньяш рассказал, что сейчас уголовное дело в отношении Малявина находится на рассмотрении и уже передано в суд по 284 статье («участие в нежелательной организации»). Беньяш уточнил, что Малявин обвиняется в том, что в 2019 году в своем «Фейсбуке» он репостнул пост из группы «Церковь атеистов», где была выложена статья Open Media под названием «Испанские ученые в Китае смогли создать гибрид человека и обезьяны». Малявину может грозить до 6 лет лишения свободы.