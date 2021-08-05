«Открытые медиа», «МБХ Медиа», и «Правозащита Открытки» закрылись после блокировки Роскомнадзором

Вся Россия

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5 августа два интернет-издания и правозащитная организация, связанные с Михаилом Ходорковским, сообщили о закрытии. Накануне их сайты заблокировал Роскомнадзор

Напомним, 4 августа Роскомнадзор без предупреждения заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и правозащитной организации «Правозащита Открытки». Ведомство объяснило блокировку требованием Генеральной прокуратуры из-за связей с организациями, признанными нежелательными на территории России. 

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5 августа проект «Открытые медиа» объявил в своем телеграме о прекращении работы. Решение приняли вместе с инвесторами, потому что «риски для сотрудников проекта слишком велики».

Также представители издания заявили, что никогда не работали с нежелательными организациями, а то, что проект был запущен благодаря гранту Михаила Ходорковского, «Открытые медиа» никогда не скрывали. При этом ни у кого из журналистов издания не было договоров или неоформленных отношений с другими компаниями Ходорковского.

«Нам было интересно делать новости, нас интересовала политика и общественная жизнь, мы хотели собрать большую аудиторию и затем, возможно, заместить грант рекламными доходами. Первое нам почти удалось — нас читали миллионы людей на сайте и в соцсетях, а второму — теперь не суждено сбыться. К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта», — сообщили представители издания.

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О закрытии проекта «МБХ медиа» сообщила в фейсбуке бывший главный редактор издания Вероника Куцылло. Она отметила, что это четвертая или пятая блокировка сайта за три с половиной года работы. Куцылло поблагодарила читателей за поддержку.

«Мне самой казалось, что необходимо напоминать людям, что журналистика — она вот такая: честная, умная, веселая, бесстрашная. Что не надо путать ее с тем, что делают расплодившиеся соловьевы и киселевы. [...] Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается», — написала бывший главный редактор.

В июле журналист «МБХ медиа» Александр Сырников эмигрировал в Грузию, написав, что «жизнь в России с каждым днем становилась для меня все тяжелее и опаснее».

О прекращении работы заявила и «Правозащита Открытки». Об этом в телеграме рассказала координатор организации Анастасия Буракова.

Буракова сказала, что готова продолжать свою деятельность как юрист, рассказывать о новых законопроектах и судебных процессах, а также «разбираться здесь вместе с вами, как со всем этим жить».

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Координатор также отметила, что по закону Роскомнадзор сначала должен был указать на неугодный контент и направить владельцу сайта требование об удалении. В случае, если владелец отказывается удалить информацию добровольно, ресурс могут заблокировать. Но опять ни один из сайтов не получал такие уведомления.

Сегодня же Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Профессия — журналист», которую учредил Михаил Ходорковский.

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Сам Ходорковский в своем телеграме также прокомментировал закрытие проектов. Он поблагодарил всех за поддержку и сказал, что продолжит «противостояние с режимом» с теми единомышленниками, которые готовы к риску. 

«Озвученная причина «связь с нежелательными организациями» (а на самом деле — со мной — гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов. В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России», — сообщил бизнесмен.

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«Открытые медиа», «МБХ Медиа», и «Правозащита Открытки» закрылись после блокировки Роскомнадзором
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