5 августа два интернет-издания и правозащитная организация, связанные с Михаилом Ходорковским, сообщили о закрытии. Накануне их сайты заблокировал Роскомнадзор

Напомним, 4 августа Роскомнадзор без предупреждения заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и правозащитной организации «Правозащита Открытки». Ведомство объяснило блокировку требованием Генеральной прокуратуры из-за связей с организациями, признанными нежелательными на территории России.

5 августа проект «Открытые медиа» объявил в своем телеграме о прекращении работы. Решение приняли вместе с инвесторами, потому что «риски для сотрудников проекта слишком велики». Также представители издания заявили, что никогда не работали с нежелательными организациями, а то, что проект был запущен благодаря гранту Михаила Ходорковского, «Открытые медиа» никогда не скрывали. При этом ни у кого из журналистов издания не было договоров или неоформленных отношений с другими компаниями Ходорковского.

«Нам было интересно делать новости, нас интересовала политика и общественная жизнь, мы хотели собрать большую аудиторию и затем, возможно, заместить грант рекламными доходами. Первое нам почти удалось — нас читали миллионы людей на сайте и в соцсетях, а второму — теперь не суждено сбыться. К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта», — сообщили представители издания.

О закрытии проекта «МБХ медиа» сообщила в фейсбуке бывший главный редактор издания Вероника Куцылло. Она отметила, что это четвертая или пятая блокировка сайта за три с половиной года работы. Куцылло поблагодарила читателей за поддержку. «Мне самой казалось, что необходимо напоминать людям, что журналистика — она вот такая: честная, умная, веселая, бесстрашная. Что не надо путать ее с тем, что делают расплодившиеся соловьевы и киселевы. [...] Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается», — написала бывший главный редактор.

В июле журналист «МБХ медиа» Александр Сырников эмигрировал в Грузию, написав, что «жизнь в России с каждым днем становилась для меня все тяжелее и опаснее».

О прекращении работы заявила и «Правозащита Открытки». Об этом в телеграме рассказала координатор организации Анастасия Буракова. Буракова сказала, что готова продолжать свою деятельность как юрист, рассказывать о новых законопроектах и судебных процессах, а также «разбираться здесь вместе с вами, как со всем этим жить».

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Координатор также отметила, что по закону Роскомнадзор сначала должен был указать на неугодный контент и направить владельцу сайта требование об удалении. В случае, если владелец отказывается удалить информацию добровольно, ресурс могут заблокировать. Но опять ни один из сайтов не получал такие уведомления. Сегодня же Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Профессия — журналист», которую учредил Михаил Ходорковский.