В День родного языка глава Адыгеи заявил, что адыгский язык — достояние республики

Адыгея

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  • © Фото B_Me с сайта pixabay.com
    © Фото B_Me с сайта pixabay.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о значимости Международного дня родного языка, отмечаемого 21 февраля

«В Адыгее равноправными государственными языками являются русский и адыгский языки. Русский язык, как общегосударственный, служит взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов многонациональной России, взаимообогащению их духовной культуры», — написал глава республики в своем аккаунте в инстаграме.

Он также подчеркнул, что адыгский язык — достояние республики.

«Мудрость предков в пословицах и поговорках, загадках и сказках, знаменитый эпос «Нарты», прозаические и стихотворные произведения современных нам авторов — все это душа народа, часть каждого из нас», — отметил Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что РФ на государственном уровне поддерживает языки народов, проживающих в республике.

«Мы стремимся эффективно использовать существующие механизмы для популяризации родного языка, а также во взаимодействии с научным сообществом прорабатываем новые решения в масштабе республики», — написал глава Адыгеи.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи поручил собрать гуманитарную помощь для беженцев из Луганска и Донецка.

Международные отношения Мурат Кумпилов общество

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