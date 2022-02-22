В День родного языка глава Адыгеи заявил, что адыгский язык — достояние республики

«В Адыгее равноправными государственными языками являются русский и адыгский языки. Русский язык, как общегосударственный, служит взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов многонациональной России, взаимообогащению их духовной культуры», — написал глава республики в своем аккаунте в инстаграме.

Он также подчеркнул, что адыгский язык — достояние республики.



«Мудрость предков в пословицах и поговорках, загадках и сказках, знаменитый эпос «Нарты», прозаические и стихотворные произведения современных нам авторов — все это душа народа, часть каждого из нас», — отметил Кумпилов.

Глава Адыгеи добавил, что РФ на государственном уровне поддерживает языки народов, проживающих в республике.

«Мы стремимся эффективно использовать существующие механизмы для популяризации родного языка, а также во взаимодействии с научным сообществом прорабатываем новые решения в масштабе республики», — написал глава Адыгеи.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи поручил собрать гуманитарную помощь для беженцев из Луганска и Донецка.