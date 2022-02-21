Глава Адыгеи поручил собрать гуманитарную помощь для беженцев из Луганска и Донецка

21 февраля глава Адыгеи и секретарь АРО ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов рассказал о формировании гуманитарного груза для беженцев из Луганска и Донецка

Как сообщали Юга.ру, 18 февраля власти непризнанных Донецкой и Луганской республик заявили об эвакуации населения в Ростовскую область РФ. Почитать об этом подробнее можно здесь. 19 февраля сайту Юга.ру стало известно, что ростовских предпринимателей «попросили» предоставить бесплатные продукты для детей-беженцев из ДНР и ЛНР.

21 февраля Мурат Кумпилов сказал, что «Адыгея наряду с другими регионами России окажет посильную помощь гражданам, вынужденно покинувшим свои дома».

«По линии «Единой России» сегодня в регионах страны идет формирование гуманитарной помощи для пострадавших жителей ЛНР и ДНР. Адыгея вместе со всеми принимает активное участие в этом процессе. В республике собрано более 12 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости», — рассказал Кумпилов.