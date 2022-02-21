В пункте вакцинации сказали, что в Краснодаре закончился «Спутник Лайт». Спросили об этом поликлиники и минздрав
Жители Краснодара жалуются, что «Спутник Лайт» закончился и ревакцинироваться им разрешают
Читательница Юга.ру рассказала, что 20 февраля ей отказали в ревакцинации «Спутником Лайт» в мобильном пункте вакцинации. Пункт расположен в торговом центре «Галерея».
Она рассказала, что причиной отказа назвали отсутствие вакцины в Краснодаре. Также в пункте вакцинации сказали, что в ближайшее время «Спутник Лайт» не появится, и посоветовали вновь привиться от коронавируса двухкомпонентным «Спутником».
21 февраля Юга.ру позвонили в несколько городских поликлиник. В студенческой поликлинике № 26 сказали, что «Лайтом» ревакцинируют по записи, потому что одна ампула рассчитана на двух человек. В поликлинике № 10 ответили, что сейчас «Спутник Лайт» в наличии и доступен для ревакцинации. В регистратурах поликлиник № 1, 3, 5, 7 не взяли трубку. Не получилось дозвониться и в поликлинику № 4, к которой относится мобильный пункт в «Галерее».
Также Юга.ру связались с краевым минздравом, чтобы уточнить наличие «Спутника Лайт» в городских поликлиниках и пунктах вакцинации. Там ответили, что вакцина есть и спросили, в какой поликлинике отказали нашей читательнице. После этого в ведомстве добавили, что в ближайшее время вакцина поступит со склада в медучреждения.
Напомним, в декабре Госдума рассказала о новых правилах получения QR-кода, без которого уже несколько месяцев почти не пускают в торговые центры, кафе и другие общественные пространства. Теперь получить его могут даже те, кто не вакцинировался от ковида, но получил антитела после болезни. Правда, для QR-кода подходят результаты теста на антитела только от некоторых клиник.