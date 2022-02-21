Рассказываем, где сдать тест на антитела в Краснодарском крае, чтобы получить QR-код

Краснодарский край

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  • © Скриншот сервиса «Яндекс.карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.карты»

Теперь QR-код можно получить при наличии антител. Но сдать анализ, чтобы получить сертификат, можно не везде

Напомним, в декабре вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что теперь получить QR-коды могут не только вакцинированные, но и те, кто переболел неофициально и имеет антитела к коронавирусу.

Однако оказалось, что сдать анализ можно не в каждой лаборатории. Чтобы учреждение передавало данные на «Госуслуги», оно должно получить специальную лицензию. Сведения о результатах передаются с письменного согласия человека, которое он будет подписывать перед сдачей анализа.

На сайте госуслуг есть специальная карта, где отмечены все лаборатории, в которых можно сдать анализ и получить QR-код. Посмотреть ее можно здесь.

Как писали Юга.ру, 10 февраля прокуратура Краснодара заявила, что проверит обоснованность цен тестов на коронавирус. Это должно было коснуться аптек, частных клиник и лабораторий, которые делают анализы на наличие инфекции.

QR-коды Коронавирус

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