Депутаты Адыгеи обсудили темы ближайшего заседания парламента

21 февраля в режиме видеоконференции прошло заседание президиума Госсовета-Хасэ Адыгеи, на котором обозначили дату проведения и содержание VII заседания парламента республики

Депутаты рассмотрят 30 вопросов, в числе которых 17 проектов республиканских законов. Они касаются бюджетной политики, местного самоуправления, градостроительной деятельности, охраны окружающей среды.

«Парламент заслушает отчет об итогах деятельности министерства внутренних дел по Республике Адыгея за 2021 год. Также на предстоящей сессии перед законодателями отчитается ЦИК Адыгеи — по вопросу о расходовании средств республиканского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов парламента Адыгеи седьмого созыва», — отмечено в сообщении на сайте Госсовета-Хасэ.

Также на заседании обсудят подготовку к празднованию юбилея парламента.

Следующее заседание республиканского парламента состоится 28 февраля.



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