Дзюдоисты Адыгеи получили благодарности от правительства республики

Чемпионат России-2021 по дзюдо прошел 23 — 26 сентября во дворце спорта «Якуб Коблев». Он собрал 500 участников из 61 региона страны.



Награды организаторам спортивного события вручил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также на мероприятии присутствовали председатель комитета республики по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, чемпион Европы и России по дзюдо Беслан Мудранов, чемпион России по дзюдо Анзаур Арданов.

«Для нас проведение чемпионата России по дзюдо — очень знаковое событие. В республике уже создана серьезная инфраструктура для занятий спортом и проведения мероприятий самого высокого уровня. В этом году в честь 100-летия государственности Адыгеи мы также наметили проведение ряда крупных спортивных событий. В перспективе регион должен войти в федеральный календарь по всем базовым для республики видам спорта. Сегодня важно работать с молодежью, чтобы наши спортсмены добивались побед на всероссийских и международных состязаниях. Всё необходимое для этого у нас есть, нужна только слаженная работа, нацеленная на результат», — отметил Кумпилов.



Всего разыгрывалось 14 комплектов медалей. От Адыгеи в число призёров вошёл Бислан Куиз, завоевавший бронзу в весовой категории до 73 килограммов.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи посетил учреждения культуры Гиагинского района.