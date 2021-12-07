На Кубани снова откроют обсерваторы в случае выявления нового штамма «омикрон»

Краснодарский край

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  • Обсерватор в Сочи, отель «Бархатные Сезоны» © Фото Ивана Алексеева с сайта tjournal.ru
    Обсерватор в Сочи, отель «Бархатные Сезоны» © Фото Ивана Алексеева с сайта tjournal.ru

Обсерваторы собираются открыть в Сочи, Анапе и Краснодаре. Об этом 7 декабря рассказал вице-губернатор Игорь Галась

По словам вице-губернатора Игоря Галася, в Краснодарском крае работа обсерваторов возобновится в течение суток после обнаружения штамма омикрон. Их развернут в городах с международным авиасообщением — Анапа, Сочи и Краснодар.

По данным краевого минздрава, на сегодняшний день в крае не выявлен новый штамм.

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В администрации Краснодарского края также напомнили о коллективном иммунитете, который в регионе пока не достигнут. Для достижения иммунитета нужно привить 80% взрослого населения — 3,6 млн человек. Сейчас привито 2,5 млн жителей края.

Первый случай появлени в России штамма «омикрон» произошел 6 декабря. Его выявили у десяти россиян, вернувшихся из ЮАР.

Сам штамм обнаружен на юге Африки. По словам ученых, разновидность вируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению, сообщает ТАСС

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