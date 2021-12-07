На Кубани снова откроют обсерваторы в случае выявления нового штамма «омикрон»

Обсерваторы собираются открыть в Сочи, Анапе и Краснодаре. Об этом 7 декабря рассказал вице-губернатор Игорь Галась

По словам вице-губернатора Игоря Галася, в Краснодарском крае работа обсерваторов возобновится в течение суток после обнаружения штамма омикрон. Их развернут в городах с международным авиасообщением — Анапа, Сочи и Краснодар.

По данным краевого минздрава, на сегодняшний день в крае не выявлен новый штамм.