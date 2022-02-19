Ночью в Краснодаре загорелась постройка, очевидцы сообщили о взрыве

19 февраля в Краснодаре тушили пожар в постройке напротив поликлиники

Как сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, 19 февраля в 02:39 диспетчер пожарно-спасательного гарнизона принял вызов о возгорании на улице Заречной в Комсомольском микрорайоне.

Очевидцы в соцсетях писали, что слышали взрыв напротив поликлиники № 17 — здание находится рядом с пересечением улицы Симферопольской с 1-й и 2-й Заречной.