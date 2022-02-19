Ночью в Краснодаре загорелась постройка, очевидцы сообщили о взрыве
19 февраля в Краснодаре тушили пожар в постройке напротив поликлиники
Как сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, 19 февраля в 02:39 диспетчер пожарно-спасательного гарнизона принял вызов о возгорании на улице Заречной в Комсомольском микрорайоне.
Очевидцы в соцсетях писали, что слышали взрыв напротив поликлиники № 17 — здание находится рядом с пересечением улицы Симферопольской с 1-й и 2-й Заречной.
В 02:43 первые прибывшие пожарные установили, что горит хозяйственная подростка, огонь распространился на 80 кв. метров. В 03:04 огонь полностью ликвидировали.
В тушении пожара участвовало 26 человек, задействовали два ствола «Дельта».
Как писали Юга.ру, в декабре четыре человека пострадали от взрыва газового баллона в гараже на улице Уральской. 2 февраля в Краснодаре вынесли приговор владелице общепита, где из-за взрыва погибли два человека.