На Кубани мужчина заказал убийство сына у полицейских

В Красноармейском районе 69-летний мужчина решил убить сына из-за раздела жилья. О том, что киллер — это полицейский под прикрытием, он не знал

В станице Новомышастовсткой Красноармейского района полицейские узнали о том, что местный житель ищет киллера для убийства 39-летнего сына, чтобы не делить с ним жилье. Мужчина планировал заплатить потенциальному убийце 500 тыс. рублей — это деньги, который он должен был получить в наследство. Заказчик передал сотруднику полиции под прикрытием нож и аванс — 5 тыс.

После подтверждения информации сотрудники полиции разыграли для заказчика представление с инсценировкой убийства, гримом и поддельными фотографиями. Потенциальной жертве нарисовали рану на шее и разлили вокруг бутафорскую кровь. 15 февраля фотографии показали заказчику, после передачи денег его задержали — по дороге в продуктовый магазин.

Против 69-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.