Серийный маньяк, осужденный на пожизненный срок, признался в убийстве сочинцев

В Подмосковье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Андрея Головачева. Его обвиняют в серии убийств в разных регионах России. Маньяк действовал по одной схеме — снимал жилье, расправлялся с хозяином и уезжал.

Все началось в 1996 году в Ухте (Республика Коми). Там Головачев убил двух мужчин и скрылся. Через месяц нашли еще несколько трупов и следователи установили, что всех убил член местной преступной группировки Андрей Головачев. Ему дали прозвище Шварц.

В 1997 году преступника арестовали. Ему грозила смертная казнь, но судья отпустил его под подписку о невыезде и мужчина скрылся. В 2002 году ему дали пожизненный срок, но недавно выяснилась его причастность к другим убийствам.