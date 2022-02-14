Серийный маньяк, осужденный на пожизненный срок, признался в убийстве сочинцев
55-летний маньяк Андрей Головачев признался в убийстве трех сочинцев. Он получил пожизненный срок
В Подмосковье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Андрея Головачева. Его обвиняют в серии убийств в разных регионах России. Маньяк действовал по одной схеме — снимал жилье, расправлялся с хозяином и уезжал.
Все началось в 1996 году в Ухте (Республика Коми). Там Головачев убил двух мужчин и скрылся. Через месяц нашли еще несколько трупов и следователи установили, что всех убил член местной преступной группировки Андрей Головачев. Ему дали прозвище Шварц.
В 1997 году преступника арестовали. Ему грозила смертная казнь, но судья отпустил его под подписку о невыезде и мужчина скрылся. В 2002 году ему дали пожизненный срок, но недавно выяснилась его причастность к другим убийствам.
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После серии преступлений в Московской области мужчина сбежал в Краснодарский край. На Кубани по версии СК Головачев совершил три убийства. Сначала в Дагомысе он убил хозяйку квартиры и ее сына, а затем расправился с женщиной, которая сдавала ему комнату в Хосте. После этого мужчина отправился в Ростовскую область. Тас его жертвами стали две девушки в Шахтах, сообщило РИА «Новости».
Мужчина не насиловал и не грабил своих жертв. Эксперты считают, что им двигала жажда крови. За преступления ему грозит еще один пожизненный срок. Полиция не исключает, на счету маньяка могут быть и другие жертвы.