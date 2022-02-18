«Курорт Красная Поляна» предложил школьникам до 12 лет бесплатный отдых

С 18 марта по 11 апреля 2022 года на курорте будут действовать акции, позволяющие сэкономить на отдыхе до 40%

Семьям с детьми будет доступно предложение «Яркие весенние каникулы», которое предусматривает детям до 12 лет бесплатное проживание в отелях с завтраками и программу из 10 развлечений. Туристический кешбэк позволяет вернуть до 20 000 рублей из стоимости отдыха.

«Ценовая доступность позволяет распробовать все возможности горных курортов, полноценно отдохнув. Кроме того, смена сезонов — это всегда интересно. На высокогорных уровнях курорта еще продолжается горнолыжный сезон, а на уровне Поляна 540 погода уже по-настоящему весенняя и тёплая. Все наши предложения сформированы таким образом, чтобы, семейная аудитория смогла почувствовать и зиму, и весну, и при этом всем нашлось занятие по интересам», — отметила директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.