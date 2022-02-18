«Курорт Красная Поляна» предложил школьникам до 12 лет бесплатный отдых
С 18 марта по 11 апреля 2022 года на курорте будут действовать акции, позволяющие сэкономить на отдыхе до 40%
Семьям с детьми будет доступно предложение «Яркие весенние каникулы», которое предусматривает детям до 12 лет бесплатное проживание в отелях с завтраками и программу из 10 развлечений. Туристический кешбэк позволяет вернуть до 20 000 рублей из стоимости отдыха.
«Ценовая доступность позволяет распробовать все возможности горных курортов, полноценно отдохнув. Кроме того, смена сезонов — это всегда интересно. На высокогорных уровнях курорта еще продолжается горнолыжный сезон, а на уровне Поляна 540 погода уже по-настоящему весенняя и тёплая. Все наши предложения сформированы таким образом, чтобы, семейная аудитория смогла почувствовать и зиму, и весну, и при этом всем нашлось занятие по интересам», — отметила директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.
Предложение действует на размещение на Поляне 540 и на Поляне 960. Гости могут выбрать отели 4-5 звёзд с бассейнами и спа-комплексами или апартаменты. Среди бесплатных активностей: подъём по канатной дороге на панорамную площадку с обзором 360 градусов, интерактивные экскурсии, тренировки с горнолыжным инструктором, бег с тренером, хаски-центр и другие.
Воспользовавшись предложением «Яркие каникулы», гости курорта получат купонную книгу со скидками до 50% на 25 предложений. Например, по купонной книге доступны скидки на ски-пассы, горные бани «4 стихии», аквапарк, надувные «ватрушки» тюбинга, детские снегоходы, ферму северных оленей. Забронировать предложение можно на официальном сайте курорта.
Как сообщали ранее Юга.ру, с 1 апреля «Курорт Красная Поляна» открывает прямое бронирование всех своих апартаментов.