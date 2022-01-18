«Курорт Красная Поляна» предложил кешбэк до 20% за зимний отдых

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»

«Курорт Красная Поляна» продлил программу Ростуризма с возвратом до 20% от стоимости поездки по России

Получить кешбэк смогут обладатели карты МИР, которые с 18 января по 12 апреля забронируют на сайте проживание в любом из отелей курорта в период с 18 января по 30 апреля 2022 года.

В стоимость некоторых туров включены завтраки и посещение спа-центров. Сумму возврата гости смогут потратить на семейные развлечения курорта «100К».

Максимальная сумма кешбэка за отдых (20 тыс. рублей) начисляется при покупке тура длительностью от двух ночей/трех дней без ограничений по стоимости тура. Количество туров не ограничено. Возврат осуществляется в течение пяти дней после оплаты, зарегистрированной на сайте.

По акции в 2020 году гости забронировали 3 тыс. ночей, в 2021-м — более 8600. Прирост в 2021 году составил 200%, а общая сумма привлеченных средств — 120 млн рублей.

Получение кешбэка за поездки по России — проект Ростуризма, с которым можно выгодно путешествовать по стране. Для участия нужно забронировать и оплатить тур или отель на официальном сайте проекта.

Как сообщали ранее Юга.ру, на новогодних каникулах «Курорт Красная Поляна» посетили 75 тыс. гостей.

Горнолыжный спорт карты "Мир" Красная Поляна Курорты и туризм Сочи

Новости

На Кубани в шести городах и районах прогнозируют подъем уровня рек
В Краснодаре из-за аварии на электросетях на восьми улицах отключили свет
Кубанцы за год потратили 3 млрд рублей на препараты от коронавируса. Эффективность самого популярного из них не доказана
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Еще их хотят ссылать на рудники
В Краснодаре улицу Красную не будут перекрывать для пешеходов до весны
Краснодарские полицейские попросили водителей сбавить скорость. Из-за погоды на дорогах возможны пробки и гололед

Лента новостей

В Краснодаре открыли музей Барби
Сегодня, 15:08
В Краснодаре открыли музей Барби
Рассказываем, почему взрослым там интереснее, чем детям
Краснодарцы жалуются на подтопления после дождя и снега
Сегодня, 14:13
Краснодарцы жалуются на подтопления после дождя и снега
В городе продолжают тонуть машины
На Кубани задержали автора петиции в защиту от застройки Кавказского заповедника
Сегодня, 12:41
На Кубани задержали автора петиции в защиту от застройки Кавказского заповедника
Его подозревают в экстремизме

Реклама на сайте