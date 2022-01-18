«Курорт Красная Поляна» предложил кешбэк до 20% за зимний отдых

«Курорт Красная Поляна» продлил программу Ростуризма с возвратом до 20% от стоимости поездки по России

Получить кешбэк смогут обладатели карты МИР, которые с 18 января по 12 апреля забронируют на сайте проживание в любом из отелей курорта в период с 18 января по 30 апреля 2022 года.

В стоимость некоторых туров включены завтраки и посещение спа-центров. Сумму возврата гости смогут потратить на семейные развлечения курорта «100К».

Максимальная сумма кешбэка за отдых (20 тыс. рублей) начисляется при покупке тура длительностью от двух ночей/трех дней без ограничений по стоимости тура. Количество туров не ограничено. Возврат осуществляется в течение пяти дней после оплаты, зарегистрированной на сайте.

По акции в 2020 году гости забронировали 3 тыс. ночей, в 2021-м — более 8600. Прирост в 2021 году составил 200%, а общая сумма привлеченных средств — 120 млн рублей.

Получение кешбэка за поездки по России — проект Ростуризма, с которым можно выгодно путешествовать по стране. Для участия нужно забронировать и оплатить тур или отель на официальном сайте проекта.



Как сообщали ранее Юга.ру, на новогодних каникулах «Курорт Красная Поляна» посетили 75 тыс. гостей.