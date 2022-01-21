Пятизвездочный «Rixos Красная Поляна Сочи» назван лучшим горнолыжным отелем России

Премию учредили восемь лет назад для совершенствования стандартов мировой горнолыжной индустрии. На этот раз за звание лучшего боролись 100 горнолыжных отелей. От России было номинировано десять отелей. Победителя выбрали по результатам голосования экспертов туристического бизнеса и посетителей сайта премии.

«Отель Rixos в очередной раз подтвердил свой значимый статус в индустрии гостеприимства и отельного бизнеса. Так, ранее он вошел в топ-2 среди всех отелей бренда в мире. Награда World Ski Awards в номинации «Лучший горнолыжный отель в России» — оценка не только высоких стандартов сервиса отдельного отеля, но и всего курорта в целом», — отметил гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский.