Пятизвездочный «Rixos Красная Поляна Сочи» назван лучшим горнолыжным отелем России
Отель «Rixos Красная Поляна Сочи» 5* стал лучшим горнолыжным отелем России 2021 года по версии World Ski Awards
Премию учредили восемь лет назад для совершенствования стандартов мировой горнолыжной индустрии. На этот раз за звание лучшего боролись 100 горнолыжных отелей. От России было номинировано десять отелей. Победителя выбрали по результатам голосования экспертов туристического бизнеса и посетителей сайта премии.
«Отель Rixos в очередной раз подтвердил свой значимый статус в индустрии гостеприимства и отельного бизнеса. Так, ранее он вошел в топ-2 среди всех отелей бренда в мире. Награда World Ski Awards в номинации «Лучший горнолыжный отель в России» — оценка не только высоких стандартов сервиса отдельного отеля, но и всего курорта в целом», — отметил гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский.
За последние три года на курорте появилось 18 новых сервисов и развлечений, реализовано 40 проектов.
В «Rixos Красная Поляна Сочи» 5* к услугам гостей представлены 114 номеров, двухуровневый SPA-комплекс Rixos Royal SPA, лобби-бар, 2 ресторана, 5 конференц-залов, Karaoke Room и ночной клуб. В январе 2022 года состоялось открытие ресторана восточной и кавказской кухни Layali с панорамным видом на Кавказские горы.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Курорт Красная Поляна» предложил кешбэк до 20% за зимний отдых.