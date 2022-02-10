«Курорт Красная Поляна» открыл прямое бронирование всех своих апартаментов
«Курорт Красная Поляна» завершил сотрудничество с туроператором «Библио-Глобус» и открыл прямое бронирование всего комплекса номеров
При бронировании проживания на даты с 1 апреля 2022 года гостям станут доступны новые категории номеров и расширенные функции для их подбора.
Ранее курорт предлагал бронировать напрямую только 85 апартаментов премиум, остальные апартаменты гости бронировали через «Библио-Глобус». Теперь на сайте будут доступны все 1398 апартаментов «Курорта Красная Поляна».
Впервые при бронировании на официальном сайте гости смогут выбрать вид из окна, категорию номера, количество спален, а также расположение апартамента на уровне Поляна 540 или Поляна 960. На выбор предоставляется четыре категории: «Стандарт», «Стандарт улучшенный», «Комфорт» и «Премиум». Среди них однокомнатные апартаменты площадью от 30 до 100 кв. метров и двухуровневые номера с пятью спальнями 280 кв. метров, в которых могут разместиться до 11 гостей.
«Мы рассчитываем, что уже в этом году летом загрузка комплекса апартаментов достигнет 75%. Помимо модернизации системы бронирования мы дополнительно усилим привлекательность проживания в горах выгодными пакетными предложениями, такими как «Зарядись энергией гор» для семейной аудитории или длительное проживание для работающих удаленно. Кроме того, по концепции интегрированного курорта мы не только управляем всеми объектами размещения, но и полностью перешли на прямое бронирование всего комплекса апартаментов и отелей на сайте курорта, что, несомненно, оценят наши гости», — заявила операционный директор «Курорта Красная Поляна» Яна Перепечаева.
Для детей в апартаментах «Курорта Красная Поляна» предоставляют детскую кровать и стульчик для кормления. В аппартаменты также можно взять с собой домашних питомцев, для них выдают лежанку, поводок и миски. На курорте есть прачечная, химчистка, швейное ателье, парковка и другие сервисы.
Как сообщали ранее Юга.ру, 18 января «Курорт Красная Поляна» предложил кешбэк до 20% за зимний отдых.