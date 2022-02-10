«Курорт Красная Поляна» открыл прямое бронирование всех своих апартаментов

При бронировании проживания на даты с 1 апреля 2022 года гостям станут доступны новые категории номеров и расширенные функции для их подбора.

Ранее курорт предлагал бронировать напрямую только 85 апартаментов премиум, остальные апартаменты гости бронировали через «Библио-Глобус». Теперь на сайте будут доступны все 1398 апартаментов «Курорта Красная Поляна».

Впервые при бронировании на официальном сайте гости смогут выбрать вид из окна, категорию номера, количество спален, а также расположение апартамента на уровне Поляна 540 или Поляна 960. На выбор предоставляется четыре категории: «Стандарт», «Стандарт улучшенный», «Комфорт» и «Премиум». Среди них однокомнатные апартаменты площадью от 30 до 100 кв. метров и двухуровневые номера с пятью спальнями 280 кв. метров, в которых могут разместиться до 11 гостей.

