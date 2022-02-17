В Новороссийске котенок застрял на дереве и нашел себе дом
Спасатели в Новороссийске достали с дерева котенка и отдали его заявительнице
В Новороссийске к спасателям обратилась местная жительница и сообщила, что на дереве застрял котенок, а сама она оттуда снять его не может.
На место выехали спасатели и при помощи приставной лестницы достали животное. Котенка забрала себе девушка, которая обратилась за помощью, рассказал в инстаграме начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
«Мелкого забрала заявительница, которая пообещала за ним ухаживать. В нашем городе много хороших и добрых людей», — добавил Одеров.
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