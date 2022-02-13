В лесу под Новороссийском туристы спасли собаку и енота

12 февраля мотоциклисты рассказали, что спасли енота из капкана, а собаку отвязали от дерева

Пользователь инстаграма с ником ivan519_ опубликовал пост о том, что во время поездки на мотоциклах в горах у Абрау-Дюрсо он с друзьями обнаружил двух пойманных животных.

Енота освободили из капкана, и животное сразу убежало. Собаку нашли привязанной проволокой к дереву, отвязали и напоили водой. Собаку решили взять с собой, и она не сопротивлялась поездке на мотоцикле.