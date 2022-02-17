«Пятёрочка» пилотирует солнечные панели для сокращения энергопотребления

Сейчас четыре магазина в Краснодарском крае уже используют зеленую энергию благодаря установленным солнечным панелям. Оборудование напрямую преобразует солнечную энергию в электричество и тем самым сокращает потребление электроэнергии из внешних сетей на 18–20%.

«Внедрение солнечных панелей в магазинах позволяет существенно экономить затраты на энергопотребление и следовать принципам выполнения целей по устойчивому развитию. Краснодарский край был выбран для реализации пилотного проекта не случайно, так как в данном регионе высокий уровень солнечной инсоляции, а также один из наиболее дорогих тарифов на электроэнергию. Мы установили панели именно на те объекты, которые показали окупаемость и финансовую эффективность затрат. Мы рассматриваем возможность дальнейшего развития установки альтернативных источников энергии в регионах нашего присутствия», — отметила директор департамента по методологии и управлению эффективностью деятельности торговой сети «Пятёрочка» Марина Троянова.

Краснодарский край стал первым регионом, где проводится пилот по использованию солнечных панелей, в том числе и за счет большого количества солнечных дней, что позволяет частично обеспечивать магазины зеленой электроэнергией.

Пока в регионе таких магазинов всего четыре, и расположены они в Хадыженске, поселке Мостовском, станицах Старонижестеблиевской и Петровской.

Стоит отметить, что опыт использования возобновляемых источников питания для компании не первый. Для своих распределительных центров «Пятёрочка» уже пользуется зелеными решениями. В ряде магазинов работает система «умный магазин», которая сокращает энергопотребление в торговых точках на 4,9%. Не так давно к альтернативным источникам энергии подключились некоторые магазины в Карелии, они используют энергию ГЭС.

Как сообщали ранее Юга.ру, в магазинах «Пятёрочка» появились терминалы по обмену монет.