В магазинах «Пятёрочка» появились терминалы по обмену монет

Торговая сеть запустила пилотный проект по сбору и обмену монет в двух городах страны, среди которых Краснодар

Теперь жители кубанской столицы могут сдать накопленную мелочь, а взамен получить сертификат на покупки в «Пятёрочке» на эту же сумму.

Для получения сертификата необходимо воспользоваться специальным терминалом, расположенным во входной группе магазина. Терминал автоматически пересчитает монеты и напечатает сертификат с QR-кодом, эквивалентный сумме предоставленных монет. Использовать его можно в любом магазине торговой сети, предъявив на кассе при оплате покупки.

Минимальная сумма — 1 рубль, максимальная — 14 тыс. 500 рублей. Сумма округляется до рубля в меньшую сторону. Одноразовый сертификат действует год с момента получения и погашает до 100% от суммы покупки.

«По данным ЦБ РФ, всего на сегодняшний день начеканено 116,9 млрд рублей в монете, а это порядка 69,9 млрд штук монет. Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и всё реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Сертификат можно использовать для оплаты всех товаров, кроме алкогольной и табачной продукции. При предъявлении сертификата на кассе «Выручай-карту» сканировать не нужно, иначе сертификат не будет использован.



Получить сертификат в «Пятёрочке» жители Краснодара могут по адресам:

ул. Героев-Разведчиков, 15;

Дальний проезд, 11, корп. 1, помещ. 1-28;

ул. Черкасская, 72/1;

ул. Селезнева, 4/15;

ул. им. Леонида Лаврова, 8, корп. 1.

Как сообщали ранее Юга.ру, 30 декабря «Пятёрочка» и Сoca-Cola подвели итоги новогодней акции «Миллион желаний».