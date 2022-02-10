Курорт «Роза Хутор» и Сочинский госуниверситет договорились о сотрудничестве

«Курорт предоставляет партнерству широкие инфраструктурные и сервисные возможности, позволяющие развернуть целый комплекс образовательных и тренировочных программ в условиях гор, а уникальное географическое положение «Роза Хутор» не только дает возможность организовывать программы подготовки в любое время года, но и делает эту тренировочную базу легкодоступной для заинтересованных со всех концов страны. Мы чрезвычайно рады найти партнера в лице Сочинского государственного университета, поскольку небезосновательно рассчитываем на его способность задать высочайший уровень качества образовательных программ», — заявил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Это объединит усилия в повышении качества туристических услуг, что актуально с учетом изменений с 1 июля 2022 года в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части обязательной аттестации инструкторов-проводников, дополняющих требование по их профессиональной подготовке.

Курорт и университет планируют приступить к разработке цикла образовательных программ, позволяющих практикующим гидам и новичкам приобрести знания и навыки, необходимые для работы в отрасли.

«Университет вкладывает в партнерство научный подход и добрую традицию высшей школы, также мы учитываем законодательные изменения, происходящие в данной сфере. Принят в конце 2021 года новый профессиональный стандарт «Инструктор-проводник», готовятся к выходу постановления правительства РФ об утверждении туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, о порядке аттестации инструкторов-проводников, а также о ведении реестра этих профессионалов, работающих на весьма привлекательном для туристов, но и весьма насыщенном риском направлении. Сегодня, объединяя усилия с крупнейшим горным курортом нашей страны, мы делаем шаг по формированию центра профессиональной подготовки, ориентируясь на лучшие примеры мировой практики и опираясь на лучшее из отечественной традиции, сохранившейся со времен массовой вовлеченности советских граждан в активный туризм», — отметил директор центра дополнительного образования СГУ Лев Кожевников.

«Роза Хутор» и СГУ уже в этом году планируют реализовать программы профессиональной подготовки.



Как сообщали ранее Юга.ру, 3 февраля выставка «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина» открылась на курорте «Роза Хутор».