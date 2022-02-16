Флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдет на курорте «Роза Хутор»

Фестиваль «Роза Хутор Fan Fest», посвященный Олимпийским играм в Пекине, стартовал 4 февраля. В течение двух недель на курорте проходят различные мероприятия на олимпийскую тематику. Гости «Роза Хутор» могут наблюдать прямые трансляции зимней Олимпиады в Китае на специальном экране.

17 февраля пройдет флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Это будет спуск по горной трассе с 15-метровыми знаменами — российским флагом и флагом фестиваля. Участие в нем примет актер и музыкант Николай Фоменко.

«Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на «Роза Хутор» в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам: дружба, совершенство, уважение — именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон», — заявил Николай Фоменко.