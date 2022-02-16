Флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдет на курорте «Роза Хутор»

Краснодарский край

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  • © Фото Алексея Кудряшова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Алексея Кудряшова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

17 февраля на курорте «Роза Хутор» пройдет масштабный флешмоб Fan Fest в поддержку российских олимпийцев

Фестиваль «Роза Хутор Fan Fest», посвященный Олимпийским играм в Пекине, стартовал 4 февраля. В течение двух недель на курорте проходят различные мероприятия на олимпийскую тематику. Гости «Роза Хутор» могут наблюдать прямые трансляции зимней Олимпиады в Китае на специальном экране.

17 февраля пройдет флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Это будет спуск по горной трассе с 15-метровыми знаменами — российским флагом и флагом фестиваля. Участие в нем примет актер и музыкант Николай Фоменко.

«Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на «Роза Хутор» в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам: дружба, совершенство, уважение — именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон», — заявил Николай Фоменко.

  • © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Гостям курорта также предлагают принять участие в особом хоккейном матче. Игра пройдет на высоте 1 тыс. метров над уровнем моря и не требует ни коньков, ни ледового поля. Участники игры используют специальную обувь Sled Dogs — это горнолыжные ботинки, на стопе которых расположена пластина с заточенными кантами, как на лыжах, позволяющая скользить по снежным склонам. На курорте состоялись уже две игры, третий матч пройдет 19 февраля.

  • © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В рамках фестиваля проходят различные викторины и конкурсы. Во время одного из них был слеплен снеговик — его высота достигла 4 метров. Всего среди участников «Роза Хутор Fan Fest» уже разыграно 450 призов. Фестиваль продлится до 20 февраля.

Как сообщали ранее Юга.ру, «Роза Хутор» и Сочинский государственный университет займутся подготовкой профессионалов для рынка активного туризма.

Курорты и туризм Олимпиада в Пекине Роза Хутор Флешмоб Хоккей

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