Флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдет на курорте «Роза Хутор»
17 февраля на курорте «Роза Хутор» пройдет масштабный флешмоб Fan Fest в поддержку российских олимпийцев
Фестиваль «Роза Хутор Fan Fest», посвященный Олимпийским играм в Пекине, стартовал 4 февраля. В течение двух недель на курорте проходят различные мероприятия на олимпийскую тематику. Гости «Роза Хутор» могут наблюдать прямые трансляции зимней Олимпиады в Китае на специальном экране.
17 февраля пройдет флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Это будет спуск по горной трассе с 15-метровыми знаменами — российским флагом и флагом фестиваля. Участие в нем примет актер и музыкант Николай Фоменко.
«Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на «Роза Хутор» в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам: дружба, совершенство, уважение — именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон», — заявил Николай Фоменко.
Гостям курорта также предлагают принять участие в особом хоккейном матче. Игра пройдет на высоте 1 тыс. метров над уровнем моря и не требует ни коньков, ни ледового поля. Участники игры используют специальную обувь Sled Dogs — это горнолыжные ботинки, на стопе которых расположена пластина с заточенными кантами, как на лыжах, позволяющая скользить по снежным склонам. На курорте состоялись уже две игры, третий матч пройдет 19 февраля.
В рамках фестиваля проходят различные викторины и конкурсы. Во время одного из них был слеплен снеговик — его высота достигла 4 метров. Всего среди участников «Роза Хутор Fan Fest» уже разыграно 450 призов. Фестиваль продлится до 20 февраля.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Роза Хутор» и Сочинский государственный университет займутся подготовкой профессионалов для рынка активного туризма.